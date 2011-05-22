Требуется специалист по PHP

$1500
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Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта!

Требования к программисту:

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ!

Приветствуется знание CMS Wordpress

Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания PHP, AJAX, jQuery, MySQL.

Работа в команде.

PHP
13 лет назад
nikita172010
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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