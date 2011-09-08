Я веб-дизайнер, со стажем работы более 5 лет. Ищу грамотного программиста, для постоянного сотрудничества/выполнения заказов по веб-дизайну (я рисую макет, программист верстает). А так-же, возможно потоковое создание готовых шаблонов для WordPress на продажу. Примеры моих работ: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
• Опыт работы с базами данных;
• Наличие выделенного интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1Гб/мес;
• Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;
• Готовность выполнить тест.
Необходимые навыки:
• Умение работать;
• Опыт ведения команды минимум из двух человек;
• PHP‚ MySQL‚ HTML‚CSS‚ Javascript -хорошее знание;
• Приветствуется опыт работы с MySQL/PostgreSQL;
• Приветствуется опыт работы с другими языками: C/C++/Java/Python/Ruby;
• Умение работать в команде;
• Опыт работы с CVS/SVN;
• Терпеливое отношение к чужому коду;
• Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;
• А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;
• Желание учиться.
Обязанности:
• Разработка и тестирование кода на PHP;
• Разработка структур баз данных;
• Улучшение существующего кода и решений;
• Составление документации к проделываемой работе;
• Ответственность за целостность архитектуры проекта.
Условия:
• Работа удаленно‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам (время московское);
• Уровень з/п от 35 000 руб, по результатам собеседования.
• График работы: пн. - пт., с 10:00 до 19:00, возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности;
• Рост заработной платы зависит от результатов работы.
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