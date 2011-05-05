JavaScript developer

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок134 просмотра
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Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой.

Зарплата: ОТ 1600$ (определяется после собеседования)

Требования:

- Выполнить тестовое задание (во вложении)

Пожелания:

- Опыт работы от 2-ух лет.

- Пунктуальность и дисциплинированность, само-организованность и самоконтроль, внимательность к мелочам.

- Соблюдение дедлайнов

- Желателен, но не обязателен: опыт работы с иностранными заказчиками, хороший технический английский.

Если вы справились с тестовым заданием, просьба отправить:

- Выполненное тестовое задание

- Информацию о наличие свободного времени

...на адрес: [email protected]

Javascript
13 лет назад
unic_soft
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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