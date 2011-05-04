Требуется грамотный программист

Требование - отличное знание JS, html5 - неплохое знание PHP и MySQL - базовые навыки юзабилити обязанности - разработка JS виджетов - иногда верстка работа постоянная удаленная зп $700
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Требуется программист со знанием протоколов HTTP, HTTPS, SMPP, PHP, HTML, XLM ...чтобы программист смог сделать возможность интегрировать отправку сообщений в другие программы, сайты и т.д.
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