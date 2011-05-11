Требуется java программист.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Идеальный ответ содержит:

1. время программирования на java;

2. имеющиеся в вашем распоряжении время на работу, в часах в неделю;

3. стоимость часа работы;

4. описание проектов в которых вы участвовали в роли java программиста.

13 лет назад
ezdorov
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстальщик JS программист

    $700

    Требование - отличное знание JS, html5 - неплохое знание PHP и MySQL - базовые навыки юзабилити обязанности - разработка JS виджетов - иногда верстка работа постоянная удаленная зп $700

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-программист

    $2500

    Требуется PHP-программист на удаленную работу и постоянное сотрудничество. Работа с единым проектом. Условия: - Задачи короткие, по 2-8 часов. - Нагрузка 5-15 часов в неделю. - 200-300 руб/час в ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Full-time web programmer

    $1000

    В чешскую компанию ищется опытный php-программист для удаленной работы на постоянной основе. Разработка web-приложений с высокой нагрузкой, автоматизация бизнеса, социальные сети. Требуемый набор знаний и умений: - ООП/MVC/PHP/MySQL. - Умение работать и поддерживать код в команде. - Браузерный JavaScript, Ajax, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист ActionScript

    Требуется в офис (Днепропетровск) человек, отлично владеющий ActionScript (1 человек) Требования: - Хорошее владение ActionScript - Навыки в разработке API Прием после собеседования, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист

    $1000

    Необходим программист для работы в команде над крупным проектом. Пожелания к кандидату: 1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat). 2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS. 3. Умение работать в команде.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Magento Commerce

    Срочно! Для укрепления солидарности трудящихся! Требуется специалист по Magento commerce для установки и настройки модулей удаленно. График свободный. Оплата почасовая или попроектная. О своем опыте и доступности пишите в ЛС или скайп.

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад