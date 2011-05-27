Верстальщик JS программист

$700
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок326 просмотров
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Требование

- отличное знание JS, html5

- неплохое знание PHP и MySQL

- базовые навыки юзабилити

обязанности

- разработка JS виджетов

- иногда верстка

работа постоянная удаленная

зп $700

13 лет назад
buckster
Максим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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