Специалист ActionScript

Требуется PHP-программист на удаленную работу и постоянное сотрудничество. Работа с единым проектом. Условия: - Задачи короткие, по 2-8 часов. - Нагрузка 5-15 часов в неделю. - 200-300 руб/час в ...
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Требуется в офис (Днепропетровск) человек, отлично владеющий ActionScript (1 человек)
Требования:
- Хорошее владение ActionScript
- Навыки в разработке API
Прием после собеседования, дата собеседования будет оговорена индивидуально.
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