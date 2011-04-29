Web-программист (почасовая оплата, удалённо)

* В начале работа над сайтами, потом над амбициозным стартапом. Вами будет получен ценнейший опыт в профессиональных web-разработках.

* Умение использовать PHP 5.3.5, ООП, Subversion, MySQL 5 (включая хранимые процедуры и триггеры), Linux (Gentoo), Jabber, HTML, CSS и т.п.

* Умение хорошо документировать свой код (15-20% от кода должны составлять комментарии)

* Знание PhpDocumnetor, Erlang - это плюс

* Удалённая работа (готовность работать минимум 2 часа в день, доступность в течение 11-18 по мск по Gtalk)

* Необходима выделенная линия (ADSL или т.п.)

* опыт в вебпрограммировании и SQL от 3 лет

* Оплата в конце каждой недели по результатам труда

* На испытательный срок - от 200-250 рублей/час, потом постепенно до 350 и выше. Зарплата зависит исключительно от качества кода и работоспособности. Мы заинтересованы, чтобы на нас работали самые умные, поэтому с повышением компетенции будет и расти зарплата

* Перспектива - руководитель команды программистов, опцион в стартапе

Подробные требования:

1) Составить КРАТКОЕ резюме с описаниями Ваших знаний, навыков испособностей, фото, а также города, возраста, полученных наград на соревнованиях и олимпиадах. Главное - указать ваши реальные достижения.

[email protected] (тема «WEB-разработчик»). Кандидаты без резюме на рассматриваются!!!

2) В ответ я вышлю JID для собеседования. Нужно будет связаться мной по этому JID и он-лайн решить микроскопическую пробную задачу на PHP/MySql.

3) Если задача успешно решена, то, возможно, мы зададим ещё несколько вопросов.

Если нас всё устраивает, то поздравляем!

Вы взяты в наш коллектив!

Дополнительные подробности:

Скажем честно: процесс обучения с нуля до хорошего программиста

занимает как минимум несколько месяцев, а иногда и лет.

У нас нет возможности платить на этом этапе. Поэтому мы заинтересованы в людях, которых нужно как меньше учить. Более того обучение сотрудника стоит для нас рабочего времени обучающего программиста, которое также приходится оплачивать.

Обучение предполагается в процессе работы, но не с нуля. Чтобы приступить к

обучению нужно знать достаточно хорошо PHP, MySQL (SQL), HTML, JavaScript, CSS.

В первую очередь нужно знать назубок объектно-ориентированное

программирование вообще и в PHP в частности.

Очень важно знать для работы у нас библиотеку ADODB ( http://adodb.sourceforge.net/ ) и PEAR (это плюс).

В качестве системы управления версиями мы используем Subversion. Поэтому её нужно также знать и уметь пользоваться.

Если всё вышеперечисленное для Вас ново, то скорее всего у вас нет шансов, но даже если мы и возьмём вас, то на изучение у Вас уйдёт месяца три, соответственно столько же будет длиться испытательный срок.

Если мы видим в период испытального срока, что вы "не тянете", то мы сразу расстаёмся. Оплате подлежат только полностью выполненные задачи.

Длительность испытательного срока около 1 месяца.

Испытательный срок кончается, когда Вы полностью въезжаете в область разработок и движок ObjectNuke.