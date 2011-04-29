Web-программист (почасовая оплата, удалённо)

Ищем в команду надежного программиста для постоянного сотрудничества (разработка сайтов и интернет-магазинов). График работы свободный, но с возможностью встреч для обсуждения техзадания. Оплата по факту выполненных проектов. Требования: PHP, MySQL, JavaScript (jQuery). Способность ставить конкретные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
* В начале работа над сайтами, потом над амбициозным стартапом. Вами будет получен ценнейший опыт в профессиональных web-разработках.
* Умение использовать PHP 5.3.5, ООП, Subversion, MySQL 5 (включая хранимые процедуры и триггеры), Linux (Gentoo), Jabber, HTML, CSS и т.п.
* Умение хорошо документировать свой код (15-20% от кода должны составлять комментарии)
* Знание PhpDocumnetor, Erlang - это плюс
* Удалённая работа (готовность работать минимум 2 часа в день, доступность в течение 11-18 по мск по Gtalk)
* Необходима выделенная линия (ADSL или т.п.)
* опыт в вебпрограммировании и SQL от 3 лет
* Оплата в конце каждой недели по результатам труда
* На испытательный срок - от 200-250 рублей/час, потом постепенно до 350 и выше. Зарплата зависит исключительно от качества кода и работоспособности. Мы заинтересованы, чтобы на нас работали самые умные, поэтому с повышением компетенции будет и расти зарплата
* Перспектива - руководитель команды программистов, опцион в стартапе
Подробные требования:
1) Составить КРАТКОЕ резюме с описаниями Ваших знаний, навыков испособностей, фото, а также города, возраста, полученных наград на соревнованиях и олимпиадах. Главное - указать ваши реальные достижения.
[email protected] (тема «WEB-разработчик»). Кандидаты без резюме на рассматриваются!!!
2) В ответ я вышлю JID для собеседования. Нужно будет связаться мной по этому JID и он-лайн решить микроскопическую пробную задачу на PHP/MySql.
3) Если задача успешно решена, то, возможно, мы зададим ещё несколько вопросов.
Если нас всё устраивает, то поздравляем!
Вы взяты в наш коллектив!
Дополнительные подробности:
Скажем честно: процесс обучения с нуля до хорошего программиста
занимает как минимум несколько месяцев, а иногда и лет.
У нас нет возможности платить на этом этапе. Поэтому мы заинтересованы в людях, которых нужно как меньше учить. Более того обучение сотрудника стоит для нас рабочего времени обучающего программиста, которое также приходится оплачивать.
Обучение предполагается в процессе работы, но не с нуля. Чтобы приступить к
обучению нужно знать достаточно хорошо PHP, MySQL (SQL), HTML, JavaScript, CSS.
В первую очередь нужно знать назубок объектно-ориентированное
программирование вообще и в PHP в частности.
Очень важно знать для работы у нас библиотеку ADODB ( http://adodb.sourceforge.net/ ) и PEAR (это плюс).
В качестве системы управления версиями мы используем Subversion. Поэтому её нужно также знать и уметь пользоваться.
Если всё вышеперечисленное для Вас ново, то скорее всего у вас нет шансов, но даже если мы и возьмём вас, то на изучение у Вас уйдёт месяца три, соответственно столько же будет длиться испытательный срок.
Если мы видим в период испытального срока, что вы "не тянете", то мы сразу расстаёмся. Оплате подлежат только полностью выполненные задачи.
Длительность испытательного срока около 1 месяца.
Испытательный срок кончается, когда Вы полностью въезжаете в область разработок и движок ObjectNuke.
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