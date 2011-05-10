Программист PHP на удаленную работу

Требуется веб-программист для регулярного сотрудничества. Объем работы разный - от написания больших независимых проектов, до внесения небольших изменений в существующие сайты.

Вы:

-- отлично знаете PHP; имеете опыт работы и, желательно, с возможностью продемострировать предыдущие проекты;

-- разбираетесь в MySQL , представляете, что такое триггеры, процедуры и тп;

-- можете валидно сверстать небольшие части HTML и четко сформулировать требования для дизайнера;

-- имеете опыт работы с prototype js ( в частности, ajax);

Привествуется знание англ языка, а так же основы администрирования linux.

Оплата:

Сдельная для крупных проектов или почасовая для мелких работ.

Варианты оплаты, электронными деньгами или денежными переводами по договоренности.