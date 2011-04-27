Программист PHP

Открываются вакансии для длительного сотрудничества по работе над интересным проектом ( http://modaprint.ru/... ) - поддержка и развитие системы для он-лайн типографии.

Основные требования к кандидатам:

- уверенные знания и опыт работы с PHP 5.x (от 3х лет)

- работа с базами данных, MySQL

- знания HTML/XHTML/CSS/CSS2

- javascript, PrototypeJs, jQuery + etc.

- системы управления версиями CVS/SVN

- понимание и применение OOP, OOD

- опыт работы с XML

- понимание и опыт работы с веб-сервером Apache (mod_rewrite)

Дополнительные/желаемые требования и качества (не обязательно):

- умение принимать архитектурные решения, а так же умение понимать и разбираться в чужом коде

- валидная кросс-браузерная верстка

- работа в команде

- работа в IDE (NetBeans, Zend Studio, Eclipse или пр.)

Условия:

- гибкий рабочий график/полный день

- удаленная работа

- зп по результатам собеседования