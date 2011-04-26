Ищем разработчика и дизайнера для нового проекта

Компания AdWish ищет разработчика и дизайнера для осуществления нового проекта в рунете. Краткий набор требований к будущему ресурсу представлен ниже, полное техническое задание будет предоставлено после первоначального отбора разработчиков. Мы готовы рассматривать предложения как от студий, так и от индивидуальных разработчиков.

Что включать в ответ на этот запрос:

А. ваша оценка стоимости проекта (от $... до $...). Отдельно просим предоставить стоимость:

- разработки движка без дизайна;

- разработки дизайна;

Б. оценочные сроки (от .. недель до ... недель);

В. какой язык программирования и сервер баз данных Вы планируете использовать;

Г. ссылки на лучшие работы в Вашем портфолио (не больше 3);

Д. можете ли Вы подписать договор (по русскому праву) и соглашение о конфиденциальности (по английскому праву).

Пожалуйста, оценивайте свои силы рационально. Мы хотим получить реалистичные предложения.

Информация для подготовки Вашего предложения:

Проще всего понять, что требуется и оценить масштаб работы - это зайти на www.kickstarter.com. Наш проект аналогичен во многих технологических аспектах:

1. наличие базы ряда проектов;

2. наличие базы пользователей, каждый из которых может участвовать в проектах;

3. наличие базы авторов, которые могут создавать проекты;

4. наличие личных кабинетов пользователей и авторов проектов;

5. базовая интеграция с крупнейшими социальными сетями;

6. интеграция нескольких платежных систем (без перехода на страницу системы);

7. возможность подключения сторонних модулей, приложений написанных на языке движка или java (ala Одноклассники);

8. Admin интерфейс с возможностью добавления, корректировки и удаления всего выше перечисленного;

9. наличие в Admin интерфейсе системы сбора полной статистики по пользователям с заданными параметрами;

10. система безопасности;

11. возможность быстрого масштабирования проекта до 1,000,000 уникальных пользователей в сутки.

Разработка проекта будет происходить в несколько этапов.

1. sign-up page;

2. работающий прототип (private alpha);

3. private beta;

4. запуск и дальнейшая доработка.

Сроки и контактная информация:

Ваш ответ должен быть отправлен до 10 мая 2011 на наш почтовый ящик на www.weblancer.net и продублирован на [email protected]

Мы также готовы ответить на любые уточняющие вопросы, относящиеся к подготовке Вашего предложения.

Мы признательны Вам, если Вы дочитали наш запрос до конца. Пожалуйста включите следующую фразу в тему Вашего письма: AdWish 2011. Предложения без этой фразы в теме письма не будут рассмотрены. Мы всего лишь хотим убедиться, что Вы полностью прочитали и поняли наш запрос

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Команда AdWish