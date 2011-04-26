Ищем разработчика и дизайнера для нового проекта

Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок программирования или вёрстки; определение принципов работы сторонних ...
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Компания AdWish ищет разработчика и дизайнера для осуществления нового проекта в рунете. Краткий набор требований к будущему ресурсу представлен ниже, полное техническое задание будет предоставлено после первоначального отбора разработчиков. Мы готовы рассматривать предложения как от студий, так и от индивидуальных разработчиков.
Что включать в ответ на этот запрос:
А. ваша оценка стоимости проекта (от $... до $...). Отдельно просим предоставить стоимость:
- разработки движка без дизайна;
- разработки дизайна;
Б. оценочные сроки (от .. недель до ... недель);
В. какой язык программирования и сервер баз данных Вы планируете использовать;
Г. ссылки на лучшие работы в Вашем портфолио (не больше 3);
Д. можете ли Вы подписать договор (по русскому праву) и соглашение о конфиденциальности (по английскому праву).
Пожалуйста, оценивайте свои силы рационально. Мы хотим получить реалистичные предложения.
Информация для подготовки Вашего предложения:
Проще всего понять, что требуется и оценить масштаб работы - это зайти на www.kickstarter.com. Наш проект аналогичен во многих технологических аспектах:
1. наличие базы ряда проектов;
2. наличие базы пользователей, каждый из которых может участвовать в проектах;
3. наличие базы авторов, которые могут создавать проекты;
4. наличие личных кабинетов пользователей и авторов проектов;
5. базовая интеграция с крупнейшими социальными сетями;
6. интеграция нескольких платежных систем (без перехода на страницу системы);
7. возможность подключения сторонних модулей, приложений написанных на языке движка или java (ala Одноклассники);
8. Admin интерфейс с возможностью добавления, корректировки и удаления всего выше перечисленного;
9. наличие в Admin интерфейсе системы сбора полной статистики по пользователям с заданными параметрами;
10. система безопасности;
11. возможность быстрого масштабирования проекта до 1,000,000 уникальных пользователей в сутки.
Разработка проекта будет происходить в несколько этапов.
1. sign-up page;
2. работающий прототип (private alpha);
3. private beta;
4. запуск и дальнейшая доработка.
Сроки и контактная информация:
Ваш ответ должен быть отправлен до 10 мая 2011 на наш почтовый ящик на www.weblancer.net и продублирован на [email protected]
Мы также готовы ответить на любые уточняющие вопросы, относящиеся к подготовке Вашего предложения.
Мы признательны Вам, если Вы дочитали наш запрос до конца. Пожалуйста включите следующую фразу в тему Вашего письма: AdWish 2011. Предложения без этой фразы в теме письма не будут рассмотрены. Мы всего лишь хотим убедиться, что Вы полностью прочитали и поняли наш запрос
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Команда AdWish
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