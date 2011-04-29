Требуется специалист по modx

На постоянную, удаленную работу требуется программист в Дифферент. Требования: * уверенные знания: HTML+CSS‚ PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL; * ...
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Требуется веб-программист для постоянной работы.
Основные направления работы:
Создание сайтов с нуля, переработка сайтов, перенос на modx и тп.
Проекты разного рода и сложности.
Обязательно владеть: HTML, CSS, PHP+MySQL, Javascript.
Ajax, опыт верстки страниц.
Возраст: от 21
Опыт работы от года.
Заказы необходимо выполнять оперативно.
Оплата сдельная после завершения проекта.
В заявке желательно указывать желаемый оклад за месяц (возможен такой вариант).
Писать только здесь, обязательно наличие портфолио сайтов на modx.
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