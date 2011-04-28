Программист для работы над проектом

Требуется фриланс программист для сотрудничества над 1 сайтом. Формат сотрудничества следующий : возникла необходимость сделать изменения на сайте, мы обращаемся к Вам и вы все делаете. Такие изменения частыми не будут (макс 1 раз на месяц). Сайт действующий.

Первым заданием будет прикрутить верстку нового дизайна для клиентской админки на сайте.

Жду Ваших предложений.