Программист для работы над проектом

Для нашего сайта http://mirwebinarov.ru нужна одна думающая голова и 2 умелых руки. У нас много планов по улучшению работы сайта, которые мы хотим реализовать вместе с вами. Требования: Знание объектно-ориентированного php5+, регулярных выражений, mysql, верстка (html+css), javascript ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется фриланс программист для сотрудничества над 1 сайтом. Формат сотрудничества следующий : возникла необходимость сделать изменения на сайте, мы обращаемся к Вам и вы все делаете. Такие изменения частыми не будут (макс 1 раз на месяц). Сайт действующий.
Первым заданием будет прикрутить верстку нового дизайна для клиентской админки на сайте.
Жду Ваших предложений.
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