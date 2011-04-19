Нужен программист для работы с GWT

Для нашего сайта http://mirwebinarov.ru нужна одна думающая голова и 2 умелых руки. У нас много планов по улучшению работы сайта, которые мы хотим реализовать вместе с вами. Требования: Знание объектно-ориентированного php5+, регулярных выражений, mysql, верстка (html+css), javascript ...
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Нужен программист с хрошими знаниями GWT на долгосрочную перспективу.
Оплата сдельная.
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