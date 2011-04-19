PHP/Javascript developer, iPhone/Android devel.

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются web девелоперы для постоянной работы в проект.

Требования к соискателям:

1) PHP Web Developer

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Нужно:

* опыт разработки web приложений;

* уверенные знания PHP5 MySQL JavaScript XHTML CSS;

* знание принципов объектно ориентированного программирования;

* опыт работы с системой контроля версий CVS/SVN;

* отпыт работы как минимум с одним MVC фреймворком;

* умение работать в команде и разбираться в чужом коде, готовность к обучению;

* базовые знания UML;

* Знание английского языка на уровне прочтения тех. Документации;

Желательно:

* опыт работы в командной строке UNIX (gentoo/freebsd);

* fluent english for oral communications (жирный плюс)

* уверенное владение XSLT xPath;

* опыт проектирования веб-сервисов (SOAP);

* опыт разработки .NET приложений;

* владение любой из технологий Silverlight, WPF, Flex;

* опыт в проектировании OLAP; (жирный плюс)

2) Javascript programmer + умение верстать html

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Нужно:

* Знание JavaScript, опыт использования JavaScript-библиотек;

* опыт работы с системой контроля версий CVS/SVN;

* опыт по решению задач кросбраузерной совместимости (IE, FF, Chrome)

* Знания HTML/CSS и особенности его отображения в различных браузерах

* Знание английского языка на уровне прочтения тех. Документации

Желательно

* знания XSLT или других шаблонизаторов;

* опыт работы с чужим кодом;

* опыт работы в командной строке UNIX;

* опыт вёрстки крупных проектов;

* опыт проектирования кастомизированных элементов интерфейсов (DataGrid, Combobox, Autocomplete ...)

* знание PHP;

* fluent english for oral communications (жирный плюс)

3) iPhone (or/and) Android Developer

* Хорошее знание Objective-C, Coco/Cocoa touch (or Android SDK, Good knowledge of Android architecture and APIs)

* Опыт разработки приложений под iPhone/Adroid не менее 1 года (Портфолио)

* Знание английского языка на уровне прочтения тех. Документации

* Умение работать в команде

* Умение планировать свою работу

Обязанности:

* Разработка мультимедийных приложений для iPhone (or/and) Android

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Работа интересная но не простая. Первое время придется усиленно вникать в код. Работа удаленная, требуется стабильный интернет. График работы fulltime (40 часов в неделю). Оплата ежемесячно 1500-2500 у.е. в зависимости от квалификации. Перспектива роста.

Резюме направлять по адресу job (at) keenlogic (dot) com

Обязательно не забудьте указать в резюме как с Вами связаться для собеседования (email, skype, phone).

Skype: job.petrosoft

PHPJavascriptAndroid
13 лет назад
sup4com
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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