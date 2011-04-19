PHP/Javascript developer, iPhone/Android devel.

У нас есть наш движок написан на Zend Framework, с DI container от Symfony, модель строиться по принципам DDD, в качестве ORM используется Doctrine2.Zend Framework, с некоторыми модулями от Symfony, работающий через доктрину. Нам ...
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Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются web девелоперы для постоянной работы в проект.
Требования к соискателям:
1) PHP Web Developer
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Нужно:
* опыт разработки web приложений;
* уверенные знания PHP5 MySQL JavaScript XHTML CSS;
* знание принципов объектно ориентированного программирования;
* опыт работы с системой контроля версий CVS/SVN;
* отпыт работы как минимум с одним MVC фреймворком;
* умение работать в команде и разбираться в чужом коде, готовность к обучению;
* базовые знания UML;
* Знание английского языка на уровне прочтения тех. Документации;
Желательно:
* опыт работы в командной строке UNIX (gentoo/freebsd);
* fluent english for oral communications (жирный плюс)
* уверенное владение XSLT xPath;
* опыт проектирования веб-сервисов (SOAP);
* опыт разработки .NET приложений;
* владение любой из технологий Silverlight, WPF, Flex;
* опыт в проектировании OLAP; (жирный плюс)
2) Javascript programmer + умение верстать html
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Нужно:
* Знание JavaScript, опыт использования JavaScript-библиотек;
* опыт работы с системой контроля версий CVS/SVN;
* опыт по решению задач кросбраузерной совместимости (IE, FF, Chrome)
* Знания HTML/CSS и особенности его отображения в различных браузерах
* Знание английского языка на уровне прочтения тех. Документации
Желательно
* знания XSLT или других шаблонизаторов;
* опыт работы с чужим кодом;
* опыт работы в командной строке UNIX;
* опыт вёрстки крупных проектов;
* опыт проектирования кастомизированных элементов интерфейсов (DataGrid, Combobox, Autocomplete ...)
* знание PHP;
* fluent english for oral communications (жирный плюс)
3) iPhone (or/and) Android Developer
* Хорошее знание Objective-C, Coco/Cocoa touch (or Android SDK, Good knowledge of Android architecture and APIs)
* Опыт разработки приложений под iPhone/Adroid не менее 1 года (Портфолио)
* Знание английского языка на уровне прочтения тех. Документации
* Умение работать в команде
* Умение планировать свою работу
Обязанности:
* Разработка мультимедийных приложений для iPhone (or/and) Android
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Работа интересная но не простая. Первое время придется усиленно вникать в код. Работа удаленная, требуется стабильный интернет. График работы fulltime (40 часов в неделю). Оплата ежемесячно 1500-2500 у.е. в зависимости от квалификации. Перспектива роста.
Резюме направлять по адресу job (at) keenlogic (dot) com
Обязательно не забудьте указать в резюме как с Вами связаться для собеседования (email, skype, phone).
Skype: job.petrosoft
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