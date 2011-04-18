Требуется web-программист (CMS MODX)

Приглашаем РНР разработчика Важно, чтобы Вы имели следующий опыт и знания: - РНР -от 2,5-3-х лет - Delphi - LAMP - Deutsch (клиент из Германии, очень весомые заказы) Ждём ваше резюме на [email protected] Мои контакты: skype: anna.hrm p.s. знаю что немецкий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программирование на HTML, Php.
· Верстка HTML + CSS
· Cоздание динамических страниц с помощью AJAX.
· Очень хорошо владеть CMS MODX (изготовление простых сайтов-визиток 3-5 дней, а так же интернет-каталогов)
УЖЕ ИМЕЮТСЯ ЗАКАЗЫ!!! ICQ 649847288
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