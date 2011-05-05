PHP программист

Приглашаем РНР разработчика Важно, чтобы Вы имели следующий опыт и знания: - РНР -от 2,5-3-х лет - Delphi - LAMP - Deutsch (клиент из Германии, очень весомые заказы) Ждём ваше резюме на [email protected] Мои контакты: skype: anna.hrm p.s. знаю что немецкий ...