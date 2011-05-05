Приглашаем РНР разработчика Важно, чтобы Вы имели следующий опыт и знания: - РНР -от 2,5-3-х лет - Delphi - LAMP - Deutsch (клиент из Германии, очень весомые заказы) Ждём ваше резюме на [email protected] Мои контакты: skype: anna.hrm p.s. знаю что немецкий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется PHP-программист.
Основные требования:
- Хорошие знание Drupal
- Понимание PHP/MySQL
- Понимание HTML/CSS/JavaScript
Мы предлагаем:
- Работа в офисе в центре города
- Достойная оплата труда(по результатам собеседования)
- Дружный коллектив
Ждем резюме на [email protected]
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