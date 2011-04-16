Программист

Добрый день, Требования: Опыт работы с Yii framework от 2 проектов. Предоставить ссылки с описанием обязанностей. Опыт работы PHP-OPP программистом от двух лет; Опыт работы с базами данных; Наличие выделенного Интернет-канала; Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ ...