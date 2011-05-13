Web-мастер со знанием фреймворка CodeIgniter

Веб-программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
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Создание сайтов различного уровня сложности.

Отличное знание фреймворка Codeigniter, jQuery

Сайты будем делать на CMS ExpressionEngine

Зарплата высокая. Только Беларусь. Удаленно.

Пишите, чем можете похвастаться

13 лет назад
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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