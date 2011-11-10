Требуются программисты PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT

Приветствую

Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER

Все проекты мы реализуем на нашей системе управления

Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора

Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта

Система очень проста в использовании

В начале проекта вы получаете готовый утвержденный макет,установленную панель администратора,базу данных

Оплата будет по проекту

Обязательно показываем примеры работ

Вы должны иметь хотя бы пару работ такого класса

http://ykupon.ru/