Требуются программисты PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки446 просмотров
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Приветствую

Требуются программисты-разработчики PHP/MYSQL/HTML/JAVASCRIPT/ACTION SCRIPT/FLASHER

Все проекты мы реализуем на нашей системе управления

Вы не будете создавать базы данных вручную,не будете писать панели администратора

Ваша задача вёрстка макета и кодирование самого сайта

Система очень проста в использовании

В начале проекта вы получаете готовый утвержденный макет,установленную панель администратора,базу данных

Оплата будет по проекту

Обязательно показываем примеры работ

Вы должны иметь хотя бы пару работ такого класса

http://ykupon.ru/

PHPJavascriptMySQLHTML
12 лет назад
advaweb
Али 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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