Программист PHP + Zend Framework

TVDATA | ТВДАТА Видео Банк, Интернет Каталог профессионального видео. ТВДАТА объединяет профессиональные архивы российский телекомпаний и телевизионных студий в единый Интернет Bидео Портал- Stock Footage Online Library и лицензирует уникальные кино и видео ролики | профессиональные видеофрагменты для различных медиа проектов во всём мире.

Ищет опытного программиста на постоянную (г. Москва, Россия)/ возможно удалённую работу

Для работы над текущими проектами / сайтами :

www.tvdata.ru

Зеркальными сайтами:

www.russianfootage.com

www.stockfootageimage.com

Другими связанными проектами.

Требования:

• Хорошее знание английского языка ( как минимум необходимо вести переписку с западными коллегами, максимум общаться по скайпу )

• JavaScript

• XML/XSLT

• Programming language - PHP 5

• Framework - Zend Framework 1.10

• Database - MySQL

• Знание технологий видео в Интернете, Flash, Adobe Flex , etc… сейчас на сайте установлен flash player - Uppod (Russian flash player with customized options) uppod.ru

• Знание Google Analytics и Google Webmaster Tools

• Взаимодействие с администратором сервер

• Знание программ, которые используются на сервере tvdata :

• Programs:

• •Знание Linux & BSD на уровне пользователя.

o Apache 2.2

o PHP 5.2.9 (with libraries - gd, ffmpeg-php, curl, json, libxml, mbstring, SimpleXML, soap, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib and other standart libraries)

o MySQL 5.x

o Sphinx search version 0.9.9

Сейчас поиск выдаёт ошибки – необходимо перенастроить, усовершенствовать технологию Ffmpeg last version - ffmpeg.org/

НОВЫЕ ЗАДАЧИ:

• Внедрение корзины и покупки видео через сайт / Интернет магазин

• Shopping cart for buying multiple videos in a single checkout

• Интеграция систем оплаты с Кредитными картами

• Используя и PayPal for Digital Goods product

• Word Press + paзличные другие API , чат, комментарии к видео и т.д. маркетинговая рассылка

• По текущему сайту необходимо разбираться в коде и выполнять поддержку сайта – по новому выполнена часть дизайна – необходимо полностью доработать проект

P.S. Удалённая работа, но регулярное общение по скайпу, интенсивная занятость на время внедрения заданий.

Тип занятости:

Полная занятость, удаленная работа