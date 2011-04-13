Программист PHP + Zend Framework

Компания приглашает на работу Ruby программиста, опыт работы с фреймворком Ruby on Rails, знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации и статей, опыт работы с системами контроля версий Redmine, желателен опыт разработки ...
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TVDATA | ТВДАТА Видео Банк, Интернет Каталог профессионального видео. ТВДАТА объединяет профессиональные архивы российский телекомпаний и телевизионных студий в единый Интернет Bидео Портал- Stock Footage Online Library и лицензирует уникальные кино и видео ролики | профессиональные видеофрагменты для различных медиа проектов во всём мире.
Ищет опытного программиста на постоянную (г. Москва, Россия)/ возможно удалённую работу
Для работы над текущими проектами / сайтами :
Зеркальными сайтами:
Другими связанными проектами.
Требования:
• Хорошее знание английского языка ( как минимум необходимо вести переписку с западными коллегами, максимум общаться по скайпу )
• JavaScript
• XML/XSLT
• Programming language - PHP 5
• Framework - Zend Framework 1.10
• Database - MySQL
• Знание технологий видео в Интернете, Flash, Adobe Flex , etc… сейчас на сайте установлен flash player - Uppod (Russian flash player with customized options) uppod.ru
• Знание Google Analytics и Google Webmaster Tools
• Взаимодействие с администратором сервер
• Знание программ, которые используются на сервере tvdata :
• Programs:
• •Знание Linux & BSD на уровне пользователя.
o Apache 2.2
o PHP 5.2.9 (with libraries - gd, ffmpeg-php, curl, json, libxml, mbstring, SimpleXML, soap, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib and other standart libraries)
o MySQL 5.x
o Sphinx search version 0.9.9
Сейчас поиск выдаёт ошибки – необходимо перенастроить, усовершенствовать технологию Ffmpeg last version - ffmpeg.org/
НОВЫЕ ЗАДАЧИ:
• Внедрение корзины и покупки видео через сайт / Интернет магазин
• Shopping cart for buying multiple videos in a single checkout
• Интеграция систем оплаты с Кредитными картами
• Используя и PayPal for Digital Goods product
• Word Press + paзличные другие API , чат, комментарии к видео и т.д. маркетинговая рассылка
• По текущему сайту необходимо разбираться в коде и выполнять поддержку сайта – по новому выполнена часть дизайна – необходимо полностью доработать проект
P.S. Удалённая работа, но регулярное общение по скайпу, интенсивная занятость на время внедрения заданий.
Тип занятости:
Полная занятость, удаленная работа
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