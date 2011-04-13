Нужен веб-програмист

Ищем нового веб- программиста!Будет производиться отбор кандидатов на конкурсной основе. Должен будет решить поставленные задачи.

Критерии кандидата на должность веб- программиста (желательно чтобы умел верстать страницы) :

-знание: html,php, сss, javascript. Хорошее знание СMS(Joomla,Drupal, DLE и др.) и умение разбираться в чужом коде;

-опыт работы в команде +умение гибко думать

-внимательность

-ответственность

-решение поставленной задачи. Решение задачи любыми путями вплоть до привлечения при необходимости других програмистов или других инфо-ресурсов.

-чтобы не было ответов "Не знаю", а вместо этого "рещим задачу на 100%"

-выполнение задачи в срок

-умение давать рекомендации "каким образом реализовать ту или иную задачу"

-умение четко оценивать объем работы, строки и стоимость работы. Чтоб не было слов "А я то думал, что работы меньше будет"

-умение грамотно составлять ТЗ сайта

-устремленность к карьерному росту, а также оригинальные и креативные идеи приветствуются