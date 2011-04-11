Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq
Программа/скрипт для добавления релизов в Torren
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Программа / скрипт для добавления релизов в TorrentPier
Суть программы.
Допустим, есть 50 файлов, 50 описаний к этим файлам и соответственно 50 торрент файлов.
Название и описания располагаются в текстовом документе по тему
Название /// Описание /// имя_торрент_файла.torrent
Название2 /// Описание2 /// имя_торрент_файла2.torrent
Название3 /// Описание3 /// имя_торрент_файла3.torrent
.......
Суть программы.
Открываю. Указываю пусть к текстовому файлу (с названием). Указываю логин и пароль от кого публиковать, указываю в какую категорию.
Нажимаю добавить.
В указанной категории появляются все указанные релизы.
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Skype: blackdoczzz
Или предложите свой вариант (главное чтобы было массово)
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