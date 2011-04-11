Программа/скрипт для добавления релизов в Torren

Программа / скрипт для добавления релизов в TorrentPier

Суть программы.

Допустим, есть 50 файлов, 50 описаний к этим файлам и соответственно 50 торрент файлов.

Название и описания располагаются в текстовом документе по тему

Название /// Описание /// имя_торрент_файла.torrent

Название2 /// Описание2 /// имя_торрент_файла2.torrent

Название3 /// Описание3 /// имя_торрент_файла3.torrent

.......

Суть программы.

Открываю. Указываю пусть к текстовому файлу (с названием). Указываю логин и пароль от кого публиковать, указываю в какую категорию.

Нажимаю добавить.

В указанной категории появляются все указанные релизы.

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Или предложите свой вариант (главное чтобы было массово)