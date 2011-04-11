PHP developer в компанию Zfort Group

Мы создаём классные сайты с 2000 года. Нам нравится программировать, проектировать удобные интерфейсы, рисовать яркие сайты и создавать красивую флеш-анимацию. Мы постоянно ищем единомышленников, для которых создание веб-сайтов является чем-то большим, нежели просто увлечением.

На данный момент нам нужен Senior PHP Developer в штат нашей компании.

Основные требования:

- опыт программирования на PHP от 3х лет

- знание MySQL

- знание ООП, применение шаблонов, желателен опыт работы с распространенными фреймворками и CMS движками

- знание HTML, XML, CSS, Web-Services, JavaScript, Ajax/jQuery

- знание английского языка

- наличие выполненных проектов

Кратко о сути наших проектов:

Проекты разного размера и сложности, от простых презентационных сайтов с CMS, до продвинутых social networking сайтов, делали даже Интранет для P&G. Средний размер проекта на данный момент 600-700 часов, есть проекты по 2000-2500 часов. Ecommerce сайтов тоже достаточно много.

Мы используем следующие технологии:

- PHP5+MySQL, jQuery, пока используем свой собственный фреймверк, постепенно планируем переходить на фрейверк YII, есть незначительное количество проектов разработанных не нами, на Cake и на чистом PHP. Для ecommerce – Magento.

В Качестве портфолио можно посмотреть вот эту ссылку:

http://www.bluefountainmedia.com/portfolio.php?tcid=1,

это сайт одного из наших крупнейших заказчиков.

Наша социальная программа включает следующие возможности:

Возможность получения беспроцентной ссуды.

Бесплатные курсы английского языка.

Оплата профессиональных тренингов и сертификаций на усмотрение компании.

Комната отдыха для восстановления душевных и физических сил.

Бесплатные кофе и чай. К вашим услугам: холодильник, печь СВЧ, электро-чайник, cooler (он же и heater) для воды.

Большое количество литературы по специальности, возможность заказать и купить любую требуемую для работы книгу.

Возможность купить удобную клавиатуру-мышку по желанию разработчика.

Организацию и оплату обедов в офисе.

Участие в футбольной команде IT-лиги Харькова.

Различные клубы по интересам.

Финансовая помощь в случае смерти кого-либо из членов семьи.

Один оплаченный декретный день для молодых пап

Три оплаченных декретных месяца для молодых мам

Мы предоставляем возможность установки двух мониторов по запросу разработчика.

Время работы:

- 5-ти дневная 40-часовая рабочая неделя.

- гибкий график прихода на работу в промежутке от 8 до 11 утра. Человек сам принимает решение, когда для него начинается рабочий день.

- обеденный перерыв может быть использован в любое время рабочего дня. Нет препятствий покинуть офис при необходимости в любое время

- работа во внеурочное время только с согласия работника, оплачиваемая отдельно либо (по выбору работника) компенсируемая дополнительным временем отдыха

Рабочее место:

- современный компьютер, ориентированный на решение производственных задач

- эргономичная мебель

- выделение офисного пространства, с соблюдением санитарных норм

- офис оборудован кондиционерами

Будем рады видеть у нас в компании!

По всем возникающим вопросам со мной можно связаться по почте, либо по номеру 093 921 60 59.