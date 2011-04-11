PHP developer в компанию Zfort Group

Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы создаём классные сайты с 2000 года. Нам нравится программировать, проектировать удобные интерфейсы, рисовать яркие сайты и создавать красивую флеш-анимацию. Мы постоянно ищем единомышленников, для которых создание веб-сайтов является чем-то большим, нежели просто увлечением.
На данный момент нам нужен Senior PHP Developer в штат нашей компании.
Основные требования:
- опыт программирования на PHP от 3х лет
- знание MySQL
- знание ООП, применение шаблонов, желателен опыт работы с распространенными фреймворками и CMS движками
- знание HTML, XML, CSS, Web-Services, JavaScript, Ajax/jQuery
- знание английского языка
- наличие выполненных проектов
Кратко о сути наших проектов:
Проекты разного размера и сложности, от простых презентационных сайтов с CMS, до продвинутых social networking сайтов, делали даже Интранет для P&G. Средний размер проекта на данный момент 600-700 часов, есть проекты по 2000-2500 часов. Ecommerce сайтов тоже достаточно много.
Мы используем следующие технологии:
- PHP5+MySQL, jQuery, пока используем свой собственный фреймверк, постепенно планируем переходить на фрейверк YII, есть незначительное количество проектов разработанных не нами, на Cake и на чистом PHP. Для ecommerce – Magento.
В Качестве портфолио можно посмотреть вот эту ссылку:
http://www.bluefountainmedia.com/portfolio.php?tcid=1,
это сайт одного из наших крупнейших заказчиков.
Наша социальная программа включает следующие возможности:
Возможность получения беспроцентной ссуды.
Бесплатные курсы английского языка.
Оплата профессиональных тренингов и сертификаций на усмотрение компании.
Комната отдыха для восстановления душевных и физических сил.
Бесплатные кофе и чай. К вашим услугам: холодильник, печь СВЧ, электро-чайник, cooler (он же и heater) для воды.
Большое количество литературы по специальности, возможность заказать и купить любую требуемую для работы книгу.
Возможность купить удобную клавиатуру-мышку по желанию разработчика.
Организацию и оплату обедов в офисе.
Участие в футбольной команде IT-лиги Харькова.
Различные клубы по интересам.
Финансовая помощь в случае смерти кого-либо из членов семьи.
Один оплаченный декретный день для молодых пап
Три оплаченных декретных месяца для молодых мам
Мы предоставляем возможность установки двух мониторов по запросу разработчика.
Время работы:
- 5-ти дневная 40-часовая рабочая неделя.
- гибкий график прихода на работу в промежутке от 8 до 11 утра. Человек сам принимает решение, когда для него начинается рабочий день.
- обеденный перерыв может быть использован в любое время рабочего дня. Нет препятствий покинуть офис при необходимости в любое время
- работа во внеурочное время только с согласия работника, оплачиваемая отдельно либо (по выбору работника) компенсируемая дополнительным временем отдыха
Рабочее место:
- современный компьютер, ориентированный на решение производственных задач
- эргономичная мебель
- выделение офисного пространства, с соблюдением санитарных норм
- офис оборудован кондиционерами
Будем рады видеть у нас в компании!
По всем возникающим вопросам со мной можно связаться по почте, либо по номеру 093 921 60 59.
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