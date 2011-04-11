Специалист со знанием html, php.

Требуется специалист в технический отдел web - студии

Работа удаленная, 8-часовой рабочий день с перерывом на обед.

Требования к знаниям:

HTML в совершенстве - работа на div - ах

PHP - средний уровень. Поиск ошибок в скриптах, правка скриптов.

Java script - начальный уровень.

Требования к навыкам:

Обучаемость - высокая обучаемость новым задачам, поскольку они появляются всегда.

Скорость работы - высокая продуктивность.

Оплата:

электронные деньги / пластиковая карта дважды в месяц. Общая ставка - 600$ в месяц (сумма уже на руки с учетом налогов.)

Соискателям:

скидывайте, пожалуйста, краткое описание своих навыков в предложении, если есть примеры работ, показывайте их.

Заранее спасибо.