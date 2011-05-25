1C-Программист (Минск)

Компании ООО "Дестени Девелопмент" для работы над игровыми онлайн проектами требуется программист серверной части. Предлагаем: • Быстрый профессиональный рост. • Интересные, нестандартные задачи и проекты. Постоянная нагрузка. • Работа с современными подходами разработки и технологиями. • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания приглашает на работу 1C-программиста, требования: опыт работы 1С программистом, хорошее знание языка программирования и возможностей платформы, знание предметных областей бухгалтерского, складского, управленческого учета. Основные обязанности: написание программного кода, разработка бизнес-процессов; доработка существующего функционала, наличие сертификатов (приветствуется). Условия работы: офис в центре города, интересные проекты, соц. пакет, дружный коллектив. Отправляйте резюме на e-mail: [email protected]
Только: Республика Беларусь, Минск;
- Похожие заказы
- $3000Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1440
В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом 1. Требования Обязательные требования: - PHP (ООП) (опыт от 2 лет); - знание Yii; - MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД; - технический английский (умение читать документацию и писать); - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищется php программист (желательно еще и python) для постоянного сотрудничества. Схожие с приведенными ниже задачи будут периодически появляться. Предпочтительно общение по телефону и обсуждение сложных и объемных задач при встрече. В данный момент есть задачи: -приведение в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется php разработчик для постоянного сотрудничества. Требуются знания: php 5.3 mysql smarty регулярки вёрстка (верстать шаблоны с psd не придётся, но минимальные правки вносить надо будет) netcat joomla В круг обязанностей будет входить поддержка и разработка новых сайтов. Надо поддерживать сайты созданные на shop script ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Разыскивается толковый ответственный удаленный веб-разработчик для регулярной и постоянной работы над php-сайтами (доработки) и разработки сайтов на базе Wordpress. контакт для связи: icq: 293656890 email: [email protected]Закрыт13 лет назад
- $1250
Уровень зарплаты: 35 000- 50 000 руб. Регион: Санкт-Петербург Требуемый опыт работы: 1-3 года Требования: отличное владение PHP‚ JavaScript‚ HTML опыт разработки на PHP более года английский на уровне чтения технической литературы без словаря и общения с англо-говорящими менеджерами (обязательно!) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Для работы над крупным проектом требуется специалист: - Идеальное знание Python / Django Framework - MySQL - CSS/HTML - Javascript - jQuery.ajax - Способность работать в команде и дополнять ее - Способность работать на результат Проект находится в финальной стадии разработки, ...Закрыт13 лет назад
Требуется веб-девелопер для удаленной работы, частичная занятость. Оплата по-часово по договоренности и/или по-проектно. Работа по разработке и сопровождению сайтов. Требования: - PHP (включая OOP) - MySQL - HMTL / XHTML (w3 validated) - JavaScript / jQuery - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет! Ищем хорошего php-программиста, на несколько проектов, на 2-3 месяца. Удаленно, но регулярно приезжать в офис. Быть онлайн. Работать, не лениться, не забивать на работу. Быть контролируемым (отчеты). Проекты сложные, но понятные. Не сайты-визитки. Только Киев или рядом ...Закрыт13 лет назад
Мы (Рекламное агентство) разрабатываем дизайн,т.з. и т.д.Вы программируете сайты.Оплата от сложности проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад