Специалист по битриксу

Компания NIKITA.ONLINE ищет PHP-программиста (Москва – постоянная работа). Уровень ЗП от 50 000 рублей по результатам собеседования. Резюме присылать не надо. Чтобы Ваша кандидатура была рассмотрена, требуется хорошо и качественно выполнить тестовое задание ...
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Мы (Рекламное агентство) разрабатываем дизайн,т.з. и т.д.Вы программируете сайты.Оплата от сложности проекта.
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