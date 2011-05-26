Программист php

В компанию ООО «Юнивеб» на полный рабочий день требуется web-разработчик с опытом работы от двух лет. Приятный офис в центре Киева (Подол). Работа в команде опытных разработчиков над интересными проектами. От вас требуется: отлично знать PHP и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа удаленно, но по 6-8 часов в день минимум
Оплата через Visa или QiWi
Остальные виды оплаты возможно, но будут оговариваться.
Наличие скайпа (чат) + присутствие в промежуток времени с 11 до 18 обязательны
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