Ищем php, ajax программиста

Приглашаем еще одного JavaScript разработчика на удаленную работу. Требуется разрабатывать динамичные веб-интерфейсы. Проекты средней продолжительности, однотипные, связаны с насыщением готовых сайтов JavaScript-кодом, верстать с нуля не придется, но 2-3 блока на страничке сделать будет нужно. Требования: - Отличные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста для активной работы над готовым интернет магазином.
Доработка, написание модулей, функций, правка старых багов и т.д.
Работа по ТЗ. Просьба писать только тем, кто свободен и готов работать.
Онлайн не менее 6 часов.
Хорошее знание и умение написание js, php, ajax, jquery, mysql...
Требования к кандидату:
от 23лет
Опыт программирования (кодинг) от 3 лет (НЕ сайтостроения!)
Быстро разбираться в чужом коде
Работа по договору
Оплата WMR или ПК
Бюджет 30 000 – 40 000
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