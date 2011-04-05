Ищем php, ajax программиста

$2500
Веб-программированиеЗавершен6 заявок231 просмотр
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Ищем программиста для активной работы над готовым интернет магазином.

Доработка, написание модулей, функций, правка старых багов и т.д.

Работа по ТЗ. Просьба писать только тем, кто свободен и готов работать.

Онлайн не менее 6 часов.

Хорошее знание и умение написание js, php, ajax, jquery, mysql...

Требования к кандидату:

от 23лет

Опыт программирования (кодинг) от 3 лет (НЕ сайтостроения!)

Быстро разбираться в чужом коде

Работа по договору

Оплата WMR или ПК

Бюджет 30 000 – 40 000

PHPAjax
13 лет назад
Bredok
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dakster
Роман 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
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2 года назад
13 лет назад
$1
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