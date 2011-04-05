Php Drupal программист на постоянную работу

Требуется

1. PHP+mysql.

2. jQuery.

3. Drupal (если нет знаний, то дикое желание каждую ночь изучать).

4. Опыт работы с Ajax.

5. HTML/CSS.

6. Способность понимать задания на английском.

7. Постоянно быть на связи (никаких поломок интернет и прочих отмазок).

8. Соблюдение обоюдно согласованных сроков.

Ребятам, которые в 2х словах знают об этих технологиях, лучше не писать.

Оплата 500$ испытательный срок, далее

500$ + премии по результатам выполненных работ (до 1000$).

Готовность выполнить тестовое задание. Фриланс, если сработаемся, работа постоянная.

Проекты все горящие, нужен человек с опытом.