Специалист по друпалу

Постоянно, популярных скриптов модернизация, установка html на cms и т.д /js/css/ и желательно аякс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта.
Требования
- Не меньше 5 отзывов
- Не меньше года на проекте
- Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения
- Из Украины
- Согласие на заключение договора ,как физ лица, на оказание технической поддержки
- Не меньше 5 проектов на друпале.
Более детально в личку или по телефону.
Рассматриваю только заявки написание в личку, все что оставите на стенке в проекте буду считать простым спамом.
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