На постоянную работу требуется веб-программист

Постоянно, популярных скриптов модернизация, установка html на cms и т.д /js/css/ и желательно аякс
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Доброе время суток!
В вебстудию на постоянную, удаленную работу требуется толковый вебпрограммист-верстальщик.
Круг задач: интеграция дизайна в CMS Joomla 1.5, Amiro.CMS, 1c Bitrix, программирование и настройка модулей указанных CMS, доработка других CMS по необходимости (приходящие в студию клиенты, уже имеющие сайты)
Опыт работы с указанными CMS не требуется, но приветсвуется. Поэтапно будем переходить к одной системе: 1C Bitrix.
Профессиональные требования: знание html, css, php, mysql, js.
Личностные требования: терпение, внимательность, умение работать в команде, умение выполнять задачу в поставленные сроки.
Обязательно нужно показать свое портфолио: сайты, которые вы верстали и кодили сами или в команде.
Оплата: сдельная, минимальный проект от 4 т.р., оплата через WM, ЯД, или по безналу, если у вас есть ИП или юр.лицо.
Регулярность проектов: 1 в месяц.
Условия работы: 5 дней в неделю, суббота - выходной, воскресенье - по большей части тоже выходной.
Постановка и контроль проектов: через систему Мегаплан.
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