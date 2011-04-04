На постоянную работу требуется веб-программист

Доброе время суток!

В вебстудию на постоянную, удаленную работу требуется толковый вебпрограммист-верстальщик.

Круг задач: интеграция дизайна в CMS Joomla 1.5, Amiro.CMS, 1c Bitrix, программирование и настройка модулей указанных CMS, доработка других CMS по необходимости (приходящие в студию клиенты, уже имеющие сайты)

Опыт работы с указанными CMS не требуется, но приветсвуется. Поэтапно будем переходить к одной системе: 1C Bitrix.

Профессиональные требования: знание html, css, php, mysql, js.

Личностные требования: терпение, внимательность, умение работать в команде, умение выполнять задачу в поставленные сроки.

Обязательно нужно показать свое портфолио: сайты, которые вы верстали и кодили сами или в команде.

Оплата: сдельная, минимальный проект от 4 т.р., оплата через WM, ЯД, или по безналу, если у вас есть ИП или юр.лицо.

Регулярность проектов: 1 в месяц.

Условия работы: 5 дней в неделю, суббота - выходной, воскресенье - по большей части тоже выходной.

Постановка и контроль проектов: через систему Мегаплан.