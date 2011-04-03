PHP программист - постоянно, удаленно

Требуется программист MODX для создания сайтов. Дизайн и верстка предоставляются. Профессиональное знание CMS MODX. Цены и сроки согласовываются с Вами.
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Требования к соискателю:
php, ООП, HTML, jQuery, CSS, MySQL
Большой плюс знание: Zend Framework, Joomla, Magento, WordPress, NetCat, Drupal
Условия работы:
Рабочий день с 10:00 до 19:00
Перерыв: 13-14
Удаленная работа
Постоянная связь по ICQ
Недопустимо совмещать данную работу с другими проектами в рабочее время
Обязанности:
Разработка CMS и поддержка нескольких сайтов (всмысле их доработка)
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