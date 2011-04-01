Flash-разработчик на разовые работы

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Требования:

1. Разговорный английский или немецкий.

2. Практические навыки в Action Script 3.0, FlashCS5

3. Знание PHP.

4. Наличие портфолио.

13 лет назад
solntce_06
Олеся 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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