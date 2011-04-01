Flash-разработчик на разовые работы

Компания ищет программиста высокого уровня, на работу над проектом. Доводки существующего кода проекта. Знание (php,js,msql). Работа почасовая сдельная, удаленная, постояная. Подробности 17пять38шесть785. Ищем нацеленного на долгосрочное сотрудничество. Рассматриваем предложения компаний.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. Разговорный английский или немецкий.
2. Практические навыки в Action Script 3.0, FlashCS5
3. Знание PHP.
4. Наличие портфолио.
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