Срочно! ASP.NET / WebForms / C# разработчики

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок215 просмотров
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Ищем СРОЧНО удалённо работающего одного, а лучше двух ASP.NET / WebForms / C# разработчиков фулл-тайм с 02.04 по 20.04.

Требования:

- Хорошие знания в ASP.NET / WebForms / C#.

- Профессиональное отношение к делу,добросовестность,исполнительность.

Подробности проекта по запросу.

Перспектива долгосрочного сотрудничества.

Контактные данные здесь: http://taitserve.com/contacts_rus.php

13 лет назад
itseedbed
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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