Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры.

В штат требуется веб-программист. Нужен человек, который увлечен своим делом и ему интересно решать разнообразные задачи. Креатив в разработке - обязательно.

Требуемые знания: PHP,MySQL,HTML,Java, верстка.

Нужен опыт работы с известными движками: Joomla, WordPress, ShopScript и т.д.

Так же вы должны уметь разбираться в чужом коде, потому что в основном мы используем свой собственный движок, который нужно порой изменять под какой-либо проект.

Денежное вознаграждение: 18000 рублей в месяц - возможен рост. Оплата будет происходить по веб-мани, но с заключением договора. График работы - с 10-19 по мск. - часовой обеденный перерыв.

Требования к кандидату: наличие порт-фолио, положительных отзывов на веблансере, доступность в рабочее время по ICQ/skype (для голосового общения), номер телефона для звонков (при необходимости).

Обязательное условие - в рабочее время вы будете заниматься только моими проектами.

Можно оставлять заявки тут, можно писать в ICQ, можно звонить по телефону, как удобнее. Выбирать буду в основном по портфолио.

С уважением, Анна.