Набор фрилансеров в команду. Усолье-Сибирское

Доработка функций сайта, исправление ошибок, администрирование. Вполне реально постоянное сотрудничество над проектом (при чем это желательно) Необходимо разбираться (или иметь желание и возможность изучить) в платформе Kohana, на которой расположен сайт. Обязательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны люди готовые работать в команде, от дизайнеров до веб-программистов. Если такие есть, пишите стаж, направление работы и предоставляйте портфолио.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
НЕ маленькой веб-студии требуются на постоянную удаленную работу, на ЗП – ПРОГРАММИСТЫ! Опыт работы от года! Необходимые знания: PHP, MySQL Дополнительно очень желательно: SMARTY, jQuery !!! Очень большим плюсом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется web-администратор в Отдел поддержки прикладных систем. Требования: 1.HTML, xHTML, XML, CSS, JavaScript ...Закрыт13 лет назад
Компании Витамакс (vitamax.ru) для поддержки имеющегося сайта нужен .NET Web-программист (С#). Требования: • HTML/xhtml; • сss; • JavaScript/DOM/Ajax/jQuery, • XSL/XSLT/XML; • MS SQL Server; • Знание CMS Umbraco будет плюсом; • Знание других web-технологий (PHP, основы Flash/AS2/AS3) также приветствуется; • Умение адекватно оценивать сроки и выдерживать их; • Возможность приезда ...Закрыт13 лет назад
Информационному порталу "Главное" (http://glavnoe.ua) требуется web-программист. Обязательно: PHP, MySQL, XHMTL, JavaScript, Ajax, jQuery, ООП, опыт создания сайтов «с нуля», системный подход к работе, ответственность. Желательно: Flash Action Script, Google APIs, опыт использования готовых CMS, фреймворков. ...Закрыт13 лет назад
В веб-студию требуется веб-программист для выполнения работ с программной частью сайтов.Знание верстки HTML, php. С профессионалами готовы работать постоянно. Писать сюда: [email protected], аська 325069830Закрыт13 лет назад
- $2500
В крупную российскую компанию, занимающуюся процессингом электронных платежей Разработчик ActionScript 3.0 Задачи: •Разработка и поддержание нового передового Flash-интерфейса •Множество крупных Flash-проектов (платежные, сервисные, игровые и экспериментальные), количество которых постоянно растет •Разработка на actionscript 3.0 • Требования: •Хорошее знание языка ActionScript 3.0 и ...Закрыт13 лет назад
- $500
Ищу помощника в веб-студию т.к. сам не справляюсь, заказов хватает. Интересует коммуникабельный, ответственный человек, готовый учиться и расти профессионально. Необходимо знать PHP/Mysql/Smarty/JavaScript/Html/CSS. Обязательно присутствие в сети, чтобы можно было обсуждать рабочие моменты on-line, а не ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист свободно работающий со смарти подробности в переписке оставляйте скайп для связиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад