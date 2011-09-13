Программист для сайта (частичная занятость)

Доработка функций сайта, исправление ошибок, администрирование. Вполне реально постоянное сотрудничество над проектом (при чем это желательно)

Необходимо разбираться (или иметь желание и возможность изучить) в платформе Kohana, на которой расположен сайт.

Обязательно наличие скайпа или аналогичной программы для общения, в том числе по микрофону.

Наличие времени для работы в проекте. Ответственность, серьезное отношение к делу.

Все прочие детали при обсуждении в скайпе заинтересованным лицам.

Оплата сделочная, задержек и подобных проблем нету