Нужно несколько человек на Java в офис (независимо от уровня, естественно приоритет Senior). - Высокая з/п - Мед.страховка - Гибкий график - Соц.пакет Прошу не писать в личку - присылайте резюме на почту [email protected] с указанием контактного номера телефона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист свободно работающий со смарти
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