Perl программист

$2500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Требуется perl программист внештатно!

Требования: к кандидуту

Необходимо обладать следующим набором знаний (минимум):

1. Уметь писать прикладные приложения на языке Perl под Unix/Linux платформы;

2. Хорошо знать регулярные выражения;

3. Опыт работы с базой из языка Perl;

4. Опыт работы с LWP и вообще с популярными библиотеками из CPAN;

5. Опыт написание веб приложений на языке Perl.

График работы:

11:00-19:00, Понедельник-Пятница.

Выходные: суббота и воскресенье.

Заработная Оплата:

Испытательный срок два месяца - 1500USD/месяц

По его завершению - 2000USD/месяц

По вопросам дальнейшего сотрудничества обращаться к [email protected]

В случае заитересованности - к письму приложите резюме с контактами.

Perl
13 лет назад
JuliaBuss
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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