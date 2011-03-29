Php программист для постоянного сотрудничества

Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов. Требования к кандидатам: - Высшее компьютерное или математическое образование. - Опыт работы не менее 3-х лет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек
- подробно документирующий код в процессе его создания;
- без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования;
- понимающий основы ООП в PHP;
- ответственно подходящий к поставленной задаче;
- работающий на результат;
- умеющий и желающий работать в команде;
- умеющий читать и понимать документацию на английском языке;
- умеющий писать документацию на русском языке;
- способный аргументированно отстоять сроки реализации порученной ему задачи;
Необходим опыт:
- программирования и поддержки динамических сайтов;
- создания систем администрирования, индивидуальных back-office'ов и сервисов;
- проектирования БД;
- применения технологий: PHP, mySQL, HTML, CSS;
Полезен опыт:
- применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT;
- создания веб проектов с использованием wordpress, движка форумов IPB, phpBB;
Задачи:
- проектирование и разработка вебпроектов различных уровней сложности c использованием технологий Apache, PHP, mySQL, XML, XSLT;
- участие в развитии направления разработки интернет приложений;
Что можем предложить:
- удаленная работа с достаточно гибким графиком
- неформальное устное общение по скайпу, консультации с другими программистами при необходимости
в предложении жду опыт работы, возможно примеры выполненных проектов и желаемая зп в месяц за полный день или полставки
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Периодически возникают задачи по развитию самописной системы (парсинг, обработка данных, подготовка отчетов) Задач на 1-50 часов в неделю. Некоторые надо делать "срочно", некоторые после оценки сроков. Хочется видеть: часовую ставку, возможная нагрузка в неделюВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищем PHP-программиста - солдата, который, хочет стать генералом. Ты будешь писать партнерскую программу. Разработкой которой потом будешь руководить. Ты должен знать : PHP как пять пальцев. Уметь работать с высоконагруженными проектами. Знать Mysql. Понимать ООП и ...Закрыт13 лет назад
Требования: Обязательные: - в первую очередь хорошо знать Action Script, т.е. прежде всего быть программистом. Т.е. например, умение написать графическую мультяшку чисто на программировании, соответственно очень легкую. - умение подгружать данные из файла-xml - находиться стабильно на связи не ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Американская компания приглашает к сотрудничеству постоянно на удаленной основе Web- Developer (HTML/JavaScript Developer) Требования: Высшее образование профильное Опыт работы от 3-х до 5-ти лет по специальности Знание технологий: HTML DHTML Фреймы Cтили ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Американской компании-разработчику программного обеспечения на постоянную работу требуются Java программист для работы над серверной Java частью high-availability realtime интернет-сервиса. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов. Требования к кандидатам: - ...Закрыт13 лет назад
Требования: • знание и применение на практике Flash CS3, Adobe; • знание XML и взаимодействий с PHP-скриптами; • знание средства Flash Developer; • ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Требуется PHP разработчик на удаленную работу, желательно из Винницы. По большей мере разработка связанна с кастомной реализацией, но так же присутствует работа с такими движками как Joomla, WordPress, Magento, Drupal. Необходимые знания: PHP, HTML верстка, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Я веб-дизайнер. Основном создаю уникальный дизайн под Webasyst Shop-Script. Последние работы прикрепил. Для сотрудничество ищу верстальщика под вебасист и программиста который будет дорабатывать движок в любой сложности. Оплата достойная. Очень хочется найти грамотного человека который ответственный за сроки и ...Закрыт13 лет назад
Требования: Соблюдение сроков; 100% доступность по icq, телефону, skype; Знание бесплатных cms, joomla dle...; Условия: Работа удаленная; Оплата договорная;Закрыт13 лет назад