Требуется PHP разработчик

$700
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Требуется PHP разработчик на удаленную работу, желательно из Винницы.

По большей мере разработка связанна с кастомной реализацией, но так же присутствует работа с такими движками как Joomla, WordPress, Magento, Drupal.

Необходимые знания: PHP, HTML верстка, CSS, Javascript(ajax, jQuery), MySQL, умение работать с хранимыми процедурами MySQL, ООП.

Ставка ЗП: 700$.

Связаться со мной можно по:

skype: illya.sukhanov

e-mail: [email protected]

ICQ: 249548433

PHP
13 лет назад
illya_s
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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