Нужен программист-интегратор.

Для постоянной удаленной работы нужен адекватный человек, понимающий задачи и сроки.

1. Работа постоянная.

2. Сроки адекватные.

3. Оплата сдельная по тех.заданию (или предварительному описанию)

4. Условия работы - днем по МСК с 9 до 18 в дни работы по проекту, с понедельника по пятницу (если проект нормально текучий), с понедельника по воскресенье если проект затягивается и надо ускорятся.

5. Наличие скайп, аськи.

Если интересно напишите мне на почту info {@} dm-it . ru