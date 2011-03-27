Нужен программист-интегратор.

Нужен программист Python удаленно. Уверенные знания:Python и Django framework. Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение, наличие широкополостного доступа в интернет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянной удаленной работы нужен адекватный человек, понимающий задачи и сроки.
1. Работа постоянная.
2. Сроки адекватные.
3. Оплата сдельная по тех.заданию (или предварительному описанию)
4. Условия работы - днем по МСК с 9 до 18 в дни работы по проекту, с понедельника по пятницу (если проект нормально текучий), с понедельника по воскресенье если проект затягивается и надо ускорятся.
5. Наличие скайп, аськи.
Если интересно напишите мне на почту info {@} dm-it . ru
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