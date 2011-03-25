Web-программист в крупную компанию

Web-программист

В компанию Kaleva требуется ОПЫТНЫЙ программист

Условия:

• Территориальное место работы 10-15 мин. от м. Теплый стан или 15 мин. от м. Юго-Западная (пос. Мосрентген)

• Оклад на руки на испытательный срок (1 месяц) - 50 000 руб, после 70 000 руб.

• График работы 5/2 9.00-18.00

• Оформление по ТК

• Бесплатное питание

Обязанности:

• Основная задача - создание серьёзного сайта (программирование и частично вёрстка) и достаточно сложных RIA-приложений.

Требования к соискателям:

• Хорошее знание PHP, JavaScript

• CMS/CMF (желательно DRUPAL, Битрикс)

• SQL (MySQL и PostgreSQL)

• Владение jQuery (опыт написание собственных модулей)

• Навыки валидной кроссбраузерной верстки

• Умение разбираться в чужом коде

Будет большим плюсом:

• Знание и умение применять на практике ООП, а также знание основных шаблонов разработки на PHP (MVC, Фабрика (Factory), Синглтон (Singletion))

• Стремление развиваться на интересных задачах, стремление к изучению и правильному применению современных веб - технологий

• Опыт участия в разработке (и внедрении) ERP и CRM систем

• Опыт работы с Zend Framework, ldap, socket

По человечески:

• Активная жизненная позиция, хорошее чувство юмора

• Умение и желание работать в команде

• Творческий подход к решению задач, желание понять суть задачи и предложить решение в интересах компании (способность работать с нечёткими ТЗ)

• Сосредоточенность на целях компании и интересах пользователя (глубокое понимание юзабилити)

• Адекватная самооценка (ответственность по срокам исполнения)

Скучно не будет!

Резюме присылайте на адрес

[email protected]