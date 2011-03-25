Web-программист в крупную компанию

Требуется человек для постоянной работы (8 часов в день), с постоянным присутствием в аське/скайпе. Знания - MySQL, PHP, знания Joomla в плане написания своих модулей и компонентов, знания Magento в плане добавления дизайна/функционала/модулей. Можно что-то ...
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Web-программист
В компанию Kaleva требуется ОПЫТНЫЙ программист
Условия:
• Территориальное место работы 10-15 мин. от м. Теплый стан или 15 мин. от м. Юго-Западная (пос. Мосрентген)
• Оклад на руки на испытательный срок (1 месяц) - 50 000 руб, после 70 000 руб.
• График работы 5/2 9.00-18.00
• Оформление по ТК
• Бесплатное питание
Обязанности:
• Основная задача - создание серьёзного сайта (программирование и частично вёрстка) и достаточно сложных RIA-приложений.
Требования к соискателям:
• Хорошее знание PHP, JavaScript
• CMS/CMF (желательно DRUPAL, Битрикс)
• SQL (MySQL и PostgreSQL)
• Владение jQuery (опыт написание собственных модулей)
• Навыки валидной кроссбраузерной верстки
• Умение разбираться в чужом коде
Будет большим плюсом:
• Знание и умение применять на практике ООП, а также знание основных шаблонов разработки на PHP (MVC, Фабрика (Factory), Синглтон (Singletion))
• Стремление развиваться на интересных задачах, стремление к изучению и правильному применению современных веб - технологий
• Опыт участия в разработке (и внедрении) ERP и CRM систем
• Опыт работы с Zend Framework, ldap, socket
По человечески:
• Активная жизненная позиция, хорошее чувство юмора
• Умение и желание работать в команде
• Творческий подход к решению задач, желание понять суть задачи и предложить решение в интересах компании (способность работать с нечёткими ТЗ)
• Сосредоточенность на целях компании и интересах пользователя (глубокое понимание юзабилити)
• Адекватная самооценка (ответственность по срокам исполнения)
Скучно не будет!
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