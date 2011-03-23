Программист на Django. Минск.

Требуется программист на Django для разработки новых сервисов в рамках уже работающего сайта. Работа на полставки, можно на офисе, а можно и дома выполнять работу, при условии, что при необходимости вы будете приезжать к нам на офис.

Также желательно знание по администрированию серверов.