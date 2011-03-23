Ищу хорошего веб-программиста. Требования такие: - Быть как минимум 8 часов в день на связи. Как минимум либо icq, либо skype, либо телефон - В совершенстве владеть AJAX, PHP, MYSQL. - Быть ответственным за взятые обязательства и сроки. - ...
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PHP-программист на полставки для sms-сервиса на Kohana, остальное обговаривается.
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