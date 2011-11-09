Программист

Разыскивается квалифицированный RoR разработчик на full time. Работа удаленная, оплата еженедельная желательны примеры работ на гитхабе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас открыта вакансия программиста. Поток работ постоянный и интересует не разовая работа, а сдельно-постоянная.
Работа заключается в следующем:
Необходимо разобраться в нашем движке, который построен на шаблонизаторе смарти (это потребует времени, поэтому если нет желания или возможности разбираться в коде, лучше сразу скажите, не будем терять время). Дополнительные модули можете разрабатывать по удобному алгоритму, но предварительно обсудив его с нашими программистами. В обязательном порядке код необходимо комментировать.
Документация по движку: http://wiki.a-cms.ru/.
Теперь подробнее о этапах работы:
Выдается Техническое задание на разработку сайта, нарезка и движек под этот сайт. Необходимо "натянуть дизайн" на стандартные модули и в случае необходимости сделать их настройку под конкретный проект. Также необходимо дописывать плагины на не стандартные решения в ТЗ.
Работа оплачивается индивидуально по проекту, т.е. сперва выдается ТЗ и Вы делаете просчет стоимости, и только после этого приступаем к работе.
Будем рады сотрудничеству!
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