Программист

У нас открыта вакансия программиста. Поток работ постоянный и интересует не разовая работа, а сдельно-постоянная.

Работа заключается в следующем:

Необходимо разобраться в нашем движке, который построен на шаблонизаторе смарти (это потребует времени, поэтому если нет желания или возможности разбираться в коде, лучше сразу скажите, не будем терять время). Дополнительные модули можете разрабатывать по удобному алгоритму, но предварительно обсудив его с нашими программистами. В обязательном порядке код необходимо комментировать.

Документация по движку: http://wiki.a-cms.ru/.

Теперь подробнее о этапах работы:

Выдается Техническое задание на разработку сайта, нарезка и движек под этот сайт. Необходимо "натянуть дизайн" на стандартные модули и в случае необходимости сделать их настройку под конкретный проект. Также необходимо дописывать плагины на не стандартные решения в ТЗ.

Работа оплачивается индивидуально по проекту, т.е. сперва выдается ТЗ и Вы делаете просчет стоимости, и только после этого приступаем к работе.

Будем рады сотрудничеству!