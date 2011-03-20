Требуется веб-программист

Для сдельной удаленной работы. Фактически, работа в команде.

Условия:

- интересные проекты

- возможность долгосрочного сотрудничества

- лояльное отношение. Задачи решаем вместе, как одно целое. (т.е. никто не будт ставить задачу построить дом сверху вниз и "делай как хочешь, но делай")

- оплата только после сдачи проекта ( если преокт крупный - возможна предоплата)

- свободный график ;]

Требования:

- пунктуальность (это строго!)

- знание дела (т.е. должен быть опыт хотя бы год)

- умеренные аппетиты ( укажите ваши ценники в ответе на магазины, на сайты-визитки, на тур-сайты)

- способность воспринимать ТЗ, задавать вопросы, общаться по skype.

- серьезный подход к делу. Вы должны понимать, что такое деловые отношения, что такое ответственность. "Привет, а давай ща сделаю" - такие люди не нужны.

По сути, просто нужен человек, который знает свое дело, не пропадает, адекватно и с интересом относится к своей работе.

ВНИМАНИЕ:

Укажите ваши ценники в ответе на магазины, на сайты-визитки, на тур-сайты и т.п. В виде "От" и "до". Либо средняя цена.

Указывайте CMS, с которыми работаете, примеры ваших сайтов.