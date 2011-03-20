Требуется веб-программист

Для разработки сложных и интересных проектов ищется программист в команду. Работа удаленная, загрузка полная, без совмещения. Проверочные слова: OOP/OOD, MVC, explain SQL, redis, memcached, svn, issue tracking. Юниоры, студенты, совместители не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сдельной удаленной работы. Фактически, работа в команде.
Условия:
- интересные проекты
- возможность долгосрочного сотрудничества
- лояльное отношение. Задачи решаем вместе, как одно целое. (т.е. никто не будт ставить задачу построить дом сверху вниз и "делай как хочешь, но делай")
- оплата только после сдачи проекта ( если преокт крупный - возможна предоплата)
- свободный график ;]
Требования:
- пунктуальность (это строго!)
- знание дела (т.е. должен быть опыт хотя бы год)
- умеренные аппетиты ( укажите ваши ценники в ответе на магазины, на сайты-визитки, на тур-сайты)
- способность воспринимать ТЗ, задавать вопросы, общаться по skype.
- серьезный подход к делу. Вы должны понимать, что такое деловые отношения, что такое ответственность. "Привет, а давай ща сделаю" - такие люди не нужны.
По сути, просто нужен человек, который знает свое дело, не пропадает, адекватно и с интересом относится к своей работе.
ВНИМАНИЕ:
Укажите ваши ценники в ответе на магазины, на сайты-визитки, на тур-сайты и т.п. В виде "От" и "до". Либо средняя цена.
Указывайте CMS, с которыми работаете, примеры ваших сайтов.
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