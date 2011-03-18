Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
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В офис требуется Веб-разработчик
Требования
• Опыт разработки приложений на платформе Microsoft .NET.
• Ясное понимание принципов ООП.
• Знание принципов рефакторинга.
• Знание принципов работы СУБД и основ проектирования баз данных.
Обязанности
• Участие в проектировании web-приложений.
• Разработка приложений с использованием одной или нескольких технологий:
• HTML, JavaScript, ASP.NET, Ajax, MS SQL Server 2008 и следующих инструментов:
• .Net Framework 3.5/4.0 (ASP.NET, ASP.NET MVC, ADO.NET, C# 3.0/4.0).
• C#, Visual Studio 2008/2010
Условия
• З/п — от 10000 (в зависимости от квалификации)
• График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 (гибкий график работы);
• Полностью оборудованное отдельное рабочее место;
• Перспективы карьерного и профессионального роста;
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