Веб-разработчик

Веб-программированиеЗакрытнет заявок81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В офис требуется Веб-разработчик

Требования

• Опыт разработки приложений на платформе Microsoft .NET.

• Ясное понимание принципов ООП.

• Знание принципов рефакторинга.

• Знание принципов работы СУБД и основ проектирования баз данных.

Обязанности

• Участие в проектировании web-приложений.

• Разработка приложений с использованием одной или нескольких технологий:

• HTML, JavaScript, ASP.NET, Ajax, MS SQL Server 2008 и следующих инструментов:

• .Net Framework 3.5/4.0 (ASP.NET, ASP.NET MVC, ADO.NET, C# 3.0/4.0).

• C#, Visual Studio 2008/2010

Условия

• З/п — от 10000 (в зависимости от квалификации)

• График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 (гибкий график работы);

• Полностью оборудованное отдельное рабочее место;

• Перспективы карьерного и профессионального роста;

13 лет назад
ITgor
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется веб-разработчик.

    $1000

    Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-мастер в офис

    WEB-мастер для работы в офисе со знанием CMS (joomla, drupal и др. wordpress) + CSS. Обязанности: установка и настройка движка. Приветствуются знания кроссбраузерной вёрстки сайтов (предоставляется уникальный дизайн), php, MySQL , Ajax, Action Script и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист с опытом создания сайтов-порталов

    $1000

    Нужен программист на постоянную удаленную работу (теоретически можно посадить в офис в Питере). Поскольку этоstart up требований по языку / FrameWork / серверу приложений особых нет Описывайте в двух словах свой опыт и устоявшееся "решение" которое Вы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web программист (60К руб.)

    $2000

    Web программист (60 000 РУБ) Требования: Отличное знание платформ PHP‚ JScript/AJAX‚ XML/XSL Знание MySQL Общие знания верстки HTML-шаблонов (табличных‚ CSS/DIV) Опыт администрирования Linux/Nginx Приветствуется знание‚ опыт работы в CMS DJEM Обязанности: Поддержка и развитие существующих проектов компании (psyjournals.ru) Создание и запуск новых ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист на постоянную удаленную работу

    $1500

    Для разработки и поддержки проектов на Zend Framework с участием ExtJS в команду на постоянную основу требуется веб-программист. Необходимые навыки: - Опыт в разработке ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 с объектно-ориентированным подходом, MySQL с запросами - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор веб-сайтов

    $600

    Требуется администратор веб сайтов. для поддержки существующихо проектов и создания нового. Продвижение, создание контента и т.п. Приорите для Санкт-Петербурга з/п по договоренности

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набираем команду для работы в веб-студии

    $5000

    Набираем команду для работы в ВЕБ студии известной компании (ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИГР). Требуются следующие специалисты: - PHP программист (обязательно с опытом работы от 1 года) зп до 125 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад