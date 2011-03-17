PHP программист на постоянную удалённую работу

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок244 просмотра
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Нужен опытный PHP программист.

Требования:

- PHP от 3х лет опыта

- oпыт c MySQL или PostgreSQL

- опыт разработки крупных проектов / вебпорталов.

- опыт с eCommerce системами

- знание технического английского

- уметь писать чистый, аккуратный и валидный код

- ответственность и организованность

Желательно

- опыт в разработке высоконагруженных систем

- Знание Symphony фреймворка

- HTML/Css, умение верстать

- Javascript/AJAX, jQuery или другие JS библиотеки

- знание различных opensource CMS, eCommerse систем и ПХП фреймворков.

- умение работать днем и спать ночью, а не наоборот :)

Что надо будет делать?

Основная задача:

- Разрабатывать веб приложения и сайты для зарубежных заказчиков.

Кроме того:

- Делать анализ проектов, предлагать варианты реализации и технологии.

- Оценивать объём работ и участвовать в написании комерческого предложения заказчику.

Занятость: полная.

Уровень заработной платы определяется после собеседования.

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В проекте прошу указать:

1. Резюме или портфолио

2. Зарплатные ожидания

3. Контактную информацию: e-mail и скайп

PHP
13 лет назад
unic_soft
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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