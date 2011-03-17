PHP программист на постоянную удалённую работу

Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный PHP программист.
Требования:
- PHP от 3х лет опыта
- oпыт c MySQL или PostgreSQL
- опыт разработки крупных проектов / вебпорталов.
- опыт с eCommerce системами
- знание технического английского
- уметь писать чистый, аккуратный и валидный код
- ответственность и организованность
Желательно
- опыт в разработке высоконагруженных систем
- Знание Symphony фреймворка
- HTML/Css, умение верстать
- Javascript/AJAX, jQuery или другие JS библиотеки
- знание различных opensource CMS, eCommerse систем и ПХП фреймворков.
- умение работать днем и спать ночью, а не наоборот :)
Что надо будет делать?
Основная задача:
- Разрабатывать веб приложения и сайты для зарубежных заказчиков.
Кроме того:
- Делать анализ проектов, предлагать варианты реализации и технологии.
- Оценивать объём работ и участвовать в написании комерческого предложения заказчику.
Занятость: полная.
Уровень заработной платы определяется после собеседования.
-------------------------
В проекте прошу указать:
1. Резюме или портфолио
2. Зарплатные ожидания
3. Контактную информацию: e-mail и скайп
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Web программист (60 000 РУБ) Требования: Отличное знание платформ PHP‚ JScript/AJAX‚ XML/XSL Знание MySQL Общие знания верстки HTML-шаблонов (табличных‚ CSS/DIV) Опыт администрирования Linux/Nginx Приветствуется знание‚ опыт работы в CMS DJEM Обязанности: Поддержка и развитие существующих проектов компании (psyjournals.ru) Создание и запуск новых ...Закрыт13 лет назад
- $1500
Для разработки и поддержки проектов на Zend Framework с участием ExtJS в команду на постоянную основу требуется веб-программист. Необходимые навыки: - Опыт в разработке ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 с объектно-ориентированным подходом, MySQL с запросами - ...Закрыт13 лет назад
- $600
Требуется администратор веб сайтов. для поддержки существующихо проектов и создания нового. Продвижение, создание контента и т.п. Приорите для Санкт-Петербурга з/п по договоренностиВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Набираем команду для работы в ВЕБ студии известной компании (ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИГР). Требуются следующие специалисты: - PHP программист (обязательно с опытом работы от 1 года) зп до 125 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2700
В студию по разработке и поддержке сайтов требуется веб-программист от 23 лет. Обязанности: - Создание сайтов на основе популярных CMS, таких как Bitrix, UMI. Возможны и opensource CMS – drupal, joomla! и т.д. - Совершенствование ...Закрыт13 лет назад
Ищу специалиста по движкам 3D на Flash (Away3D , Papervision и т.п.) для работы над оригинальным проектом . От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компании требуется опытный web разработчик/программист. Работа проектная, удаленная. Встречи в офисе для постановки и приемки задач. Работа после окончания проекта обсуждаемы. Требования к опыту * опыт программирования 3+ * практический опыт разработки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
В команду срочно нужен программист на python'e для разработки высоконагруженного проекта. Необходимые знания: - опыт разработки крупных проектов, понимание их архитектуры. - no-SQL и key-value БД - Django - 100% - знание twisted приветствуется Работа в офисе в Днепропетровске в ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Требования: * Опыт работы 2-6 лет * Отличные знания PHP‚ MySQL, HTML‚ JavaScript * Умение и желание работать быстро и качественно * Умение и желание работать в команде * Oпыт применения ООП в работе (желательно) Условия: * Отличная возможность полностью реализовать свой ...Закрыт13 лет назад